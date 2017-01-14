الموت يفجع الممثلة السورية مرح جبر

فجع الكاتب السوري عثمان جحى وزوجته الفنّانة الشهيرة مرح جبر، بوفاة خاله السيد محمد بيازيد.

ونعى جحى فقيده عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “كل موت يذكرنا بمأساتنا ..بلجوئناو تفرقنا ..بعجزنا وقلة حيلتنا ..يذكرنا بتشتتنا و أنا لم نعد نحن الذي كنا”.

وأضاف جحى : “خالي محمد بن علي بيازيد في ذمة الله ..اعزي نفسي واتقدم بخالص العزاء من عائلته وعائلة والدتي ال بيازيد في سوريا والمهجر وارض الله الواسعة”.

ومرح جبر درست في الجامعة اللبنانية في لبنان، اذ تخصصت في مجال الحقوق.

وترعرعت مرح وسط عائلة فنية بامتياز، فاستهواها عالم التمثيل الذي خاضت تجارب عديدة فيه وتكللت بالنجاح الكبير.

وعثمان جحى كاتب سوري له العديد من الأعمال الفنية الناجحة التي لاقت رواجاً كبيراً في الأوساط العربية.

ومن أشهر اعماله التي نالت استحسان العالم العربي أجمع، هو مسلسل “باب الحارة” الذي كتب جزئه السادس في عام 2014.

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