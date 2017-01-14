حزب الله يشيّع الشهيد هاشم بعد استعادة جثمانه

وذلك بمسيرة حاشدة انطلقت من أمام منزل الشهيد، شارك فيها قيادات حزبية، وعلماء دين وشخصيات وفعاليات اجتماعية وبلدية، وحشد من أبناء البلدة، وعدد من القرى والبلداتالمجاورة.

وقد ردّد المشاركون اللطميات الحسينية والزينبية، وأطلقوا الهتافات والصرخات المنددة بأميركا و”إسرائيل” والتكفيريين.

وأقيمت مراسم تكريمية للشهيد على وقع عزف موسيقى كشافة الإمام المهدي (عج)، حيث تولّت ثلة من المجاهدين حمل النعش الذي لُفَّ بعلم حزب الله، كما أدّت فرقة عسكرية من المقاومة العهد والقسم للشهداء بالمضي على درب الجهاد والمقاومة، ثم أقيمت الصلاة على جثمان الشهيد الطاهر بإمامة فضيلة الشيخ علي خشاب، ليوارى بعدها الثرى في جبانة البلدة إلى جانب من سبقه من الشهداء.