كشف تقرير حديث لهيئة سلامة الغذاء الاوروبية، خبر صادم لعشاق شوكولاتة نوتيلا الشهيرة، ان زيت النخيل الذي يكسب هذه الشوكولاتة قوامها اللين المميز ويحعلها قابلة للفرد، يمكن ان تصيب الانسنان بالسرطان اكثر من اي زيت آخر.

وحسب ما افادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية”، اكد التقرير الذي نشرته الهيئة، شكوكاً مشابهة تحدثت عنها منظمة الصحة العالمية في وقت سابق.

وبعد التقرير، سارعت شركة “فيريرو” الإيطالية المصنعة لشوكولاتة نوتيلا، إلى إنتاج حملة دعائية تركز على أنها تستخدم زيت النخيل في أهم منتج لها “بطريقة آمنة”.

وقالت الشركة، “إنه دون استخدام زيت النخيل المكرر فإن شيكولاتة نوتيلا ستفقد قابلية الفرد التي تميزها”.

وقال مدير المبيعات في الشركة فينشنزو تابيلا: “صناعة النوتيلا دون زيت النخيل سيؤدي إلى منتج رديء. ستكون خطوة للوراء”.

الا ان شركة “فيريرو” لم تشر إلى حقيقة أن زيت النخيل يعد أرخص أنواع الزيوت، وأن استبداله بزيت آخر أعلى سعرا قد يكلف الشركة بين 8 و22 مليون دولار سنويا.

“سكاي نيوز عربية”

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