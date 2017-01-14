لن تصدق ماذا يفعل ورق العنب

عدّ أستاذ جامعي فلسطيني بحثا كشف فيه أن أوراق العنب تحارب الخلايا السرطانية وتمنع سرطان الرئة وأمراض القلب.

وأجرى الباحث جميل حرب، مع عدد من طلبته في جامعة بيرزيت، دراسته على مكونات ورق شجر العنب من نوعي “البيتوني” و”الشامي”.

ونقل الموقع الإلكتروني لجامعة بيرزيت، عن حرب قوله: “إنه استخلص مواد من ورق العنب الشامي باستخدام مذيبات عضوية لإنتاج مستخلص، حيث أخضع الباحث الفلسطيني، المستخلص الطبيعي المأخوذ من ورق العنب” للتجربة على نوعين من الخلايا “السليمة” و”السرطانية”، وكانت النتيجة أنه تمكن من كبح تزايد الخلايا السرطانية.

ووفقا لحرب، فإنه بعد هذا الاكتشاف الأولي، نقلت العينات لمعهد ماكس بلانك في ألمانيا حيث تم القيام بمزيد من الدراسات عليه، وأثبت ما توصل إليه، مضيفا “بعد تحديد مكونات المستخلص الطبيعي الذي حُضر في مختبرات الجامعة، ثبت أن المواد المستخلصة تتطابق مع منتجات أخرى للعنب ثبت أنها تساعد، ليس فقط في كبح نمو الخلايا السرطانية، بل وأيضا تحمي من أمراض القلب”.

وأشار إلى أن هناك أملاً كبيراً أن يتم خلال السنوات المقبلة التوصل لتحضير دواء قد يساعد في كبح مرض السرطان، مشيراً “نأمل مع توفر الإمكانات تحويل المستخلص إلى اختراع تحضير دواء للوقاية أو ربما بعد دراسات مكثفة لعلاج بعض الأمراض الخطرة”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

