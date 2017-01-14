‘واتساب’ يفاجئ مستخدميه من خلال ميزة جديدة!

ستطاع مستخدمي هواتف “آيفون” من إستخدام خاصية الصور المتحركة من خلال تطبيق “واتساب”، حسب ما أكده موقع “gadgets” الإلكتروني.

وقد بينت النسخة التجريبية بيتا التي حملت الرقم 2.17.6 إمكانية استعمال ميزة GIF من طريق الضغط على زر الرموز التعبيرية الذي يظهر بجانب شريط إدخال النص والكتابة، ومن ثم التبديل بين الرموز التعبيرية والصور المتحركة “gif” من خلال شريط جديد.

بالاضافة ان “واتساب” قامت برفع الحد الأقصى لعدد الصور التي يمكن مشاركتها بين الأصدقاء من 10 الى 30 صورة.

كما انه يمكن للمستخدمين الراغبين في الحصول على النسخ التجريبية قبل الحصول على تلك النهائية، الاشتراك ببرنامج “واتساب التجريبي” الذي يمكن تنزيله من متجر “غوغل بلاي”.

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