جبور: الانتخابات النيابية ستجري في موعدها

أكد عضو المجلس السياسي في “التيار الوطني الحر” جيمي جبور، “أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، ولا عودة الى التمديد”، مذكرا بأن “البيان الوزاري أكد ضرورة اجراء الانتخابات وفق قانون جديد يراعي حق الجميع في التمثيل الصحيح، وأن أغلبية الأفرقاء السياسيين أكدوا إقرار قانون عصري جديد للانتخابات النيابية قائم بشكل او بآخر على النسبية، وأن أحدا لن يتحمل مسؤولية العودة الى قانون الستين”.

وقال في تصريح: “إن تصحيح التمثيل النيابي هو أساس لانطلاقة صحيحة للعهد، الامر الذي من شأنه تكريس الاتفاق الوطني الداخلي الذي يقوم على تمثيل جميع القوى السياسية، وتمتين الوحدة الوطنية وإحترام تمثيل كل الأفرقاء”.

أضاف: “ليس مسموحا العودة إلى قانون الستين، ومن المفترض أن يطوي الجميع تلك المرحلة، والنقاشات الحالية تدور حول شكل القانون الجديد الذي سيعطي الجميع تمثيلهم الصحيح وليس تمثيلا مزيفا يفوق حجمهم الطبيعي”.

وتناول جبور إمكانية التمديد للمجلس النيابي، فأكد أن “عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يمكن أن يبدأ بالتمديد، فنحن ننتمي للفريق السياسي الذي رفض التمديد تكرارا للمجلس النيابي الحالي، كما أننا على يقين بأن عهد الرئيس عون سيحترم المواعيد الدستورية التي يمكن أن تؤجل تقنيا لأشهر عدة لا أكثر”، لافتا إلى “أن وزير الداخلية نهاد المشنوق يطالب بمهلة لتمكين الأجهزة الادارية في وزارته من مواكبة القانون الجديد، وإطلاع الادارات عليه وتعريف المواطنين على آلياته ضمن المهل وخلال العام 2017”.

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