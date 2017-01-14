صيدلية ذكية تخدم المرضى دون تدخل بشري في دبي !

دشنت هيئة الصحة ب‍دبي أول روبوت من نوعه في الشرق الأوسط لصرف الدواء من دون تدخل بشري.

ويصرف الروبوت الذي بدأ في مستشفى راشد 12 وصفة طبية في أقل من دقيقة واحدة ويستطيع تخزين أكثر من 35 ألف علبة دواء باستخدام “باركود” خاص لكل صنف دواء ويبدأ بصرف الأدوية بضغطة زر دون أخطاء.

ويتمكن الروبوت بفضل الذكاء الاصطناعي من التفرقة بين صرف علب الأدوية الكاملة والأدوية الموصوفة بحبات دواء محددة حيث أكدت هيئة الصحة بدبي أن الروبوت يعد أحد أهم تحولاتها لتعميم الأساليب الذكية على خدماتها معلنة عن التوسع في تزويد مستشفياتها كافة بالروبوت الجديد خلال الفترة المقبلة.