بالتفاصيل.. قتل برصاصة في الرأس على حاجز للجيش بالهرمل

في أواخر شهر أيلول الماضي شاء القدر أن يقتل الشاب محمد جعفر على حاجزٍ لمخابرات الجيش اللبناني على طريق الهرمل – القصر. ساد التوتر يومها المنطقة الذي أتت نتيجته مؤلمة بعد حين مع قيام أبناء آل جعفر بقتل عسكري في الجيش من آل القاق إتهموه بالوقوف خلف مقتل أبنهم.

اليوم، 14 كانون الثاني 2017، أي بعد أربعة أشهر على الحادثة تلك، تكرّرت المشهدية عند حاجز تابع لفوج الحدود البري موجود في منطقة جردية تربط الهرمل بجرود سير الضنية حيث أطلق عناصر الحاجز النار على سيارة رباعية الدفع فيها ثلاثة أشخاص، علي محمد دندش وشقيقه وصديقهما من آل ناصر الدين، قتل الأول على الفور بعد إصابته برصاصة في الرأس.

تعددت الروايات، فبينما تفيد مصادر عشيرة آل دندش لـ”الحدث نيوز” أن “الشبان الثلاثة لم يمتثلوا للحاجز فإطلق النار عليهم”، أشارت مصادر عسكرية لـ”الحدث نيوز” أن “إشتباكاً كلامياً حصل بين السائق (محمد) وعناصر الحاجز فتطور ودفع محمد لتجاوز الحاجز مسرعاً فبادر العناصر بإطلاق النار في الهواء.

ويشير المصدر العسكري في حديثه لـ”الحدث نيوز”، أنه “وفور حصول إطلاق النار، نزل محمد وشقيقه وصديقهما وبدأوا إطلاق النار صوب العناصر من أسلحة حربية كانت بحوزتهم نتج عنها مثقل محمد برصاصة في الرأس”.

رواية ترفضها أوساط آل دندش جملةً وتفصيلاً وتقول أن “أبنها قتل بعد عدم إمتثاله للحاجز واطلق النار عليه بينما كان يقود السيارة” مشيرة الى ان “السيارة وفور اطلاق النار على محمد تدهورت وسقطت مستقرة الى جانب الطريق” فكيف يكون الشبان الثلاثة قد نزلوا من السيارة واطلقوا النار على العسكريين؟

وتضيف أن ” اخ المغدور و صديقه خرجا من السيارة مفجوعين بالقتيل يتسائلون عما يجري ليكمل عناصر الحاجز اطلاق النار عليهم” نافيةً فرضية “حصول إشتباك بين الطرفين” واضعةً اياه بخانة “تبرير ما إرتكبه عناصر الجيش”.

من جهتها أعلنت قيادة الجيش اللبناني ان الحادث ليس متعمدا و انما اتى لعدم امتثال الشاب لأوامر الحاجز فبادر الحاجز بإطلاق النار عليه و انها فتحت تحقيقا بالموضوع لتبيان الحقيقة. وبعد الحادث، ارسل الجيش تعزيزات إلى المنطقة خوفاً من تدحرج الأمور نحو الأسوأ كون المنطقة ذات طابع عشائري. وفي ضوء ما تكرر هذه الحوادث، بدأت منطقة البقاع تجنح نحو توفر أرضية إحتكاك مع الجيش اللبناني الذي يضم حشداً عفيراً من شباب المنطقة التي تصنف محرومة. ويسود تخوف من إمكانية إستغلال طرف ثالث للحادث مع أجل زيادة الشحن بين المؤسسة العسكرية وأبناء المنطقة. ولعدم الدخول في الأقاويل أعلاه، تبقى الكرة في ملعب الجيش اللبناني الذي يتحتم عليه فتح تحقيق دقيق في الحادث لفهم ما جرى منعاً لأي تأويل أو إستغلال أوتحريف لوقائع الحادثة.

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