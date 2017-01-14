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مصدر روسي : الدول التي دعت إلى محادثات أستانا يمكنها الإعلان عن المشاركين فيها في حال قررت ذلك
14 يناير, 2017
- 7:39 مساءً
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14 يناير, 2017
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