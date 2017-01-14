تيمور جنبلاط التقى وفدا من أبرشيات فرنسا

استقبل تيمور جنبلاط، في قصر المختارة، وفودا شعبية من عدد من المناطق، عرضت له مطالب انمائية وحياتية وخدماتية، في حضور وزير الدولة لشؤون حقوق الانسان أيمن شقير، والنواب: أكرم شهيب، ايلي عون، علاء ترو ووائل ابو فاعور، أصلان جنبلاط، وأمين السر العام في “الحزب التقدمي الاشتراكي” ظافر ناصر.

واستهل تيمور جنبلاط لقاءاته باستقبال وفد كهنوتي كبير يضم آباء يمثلون جميع أبرشيات فرنسا، يرافقه الاب سامر ناصيف، اطلع من تيمور وشقيقه اصلان على الواقع اللبناني الراهن، وحال طائفة الموحدين الدروز ضمن موزاييك الطوائف اللبنانية، واوضاعها وخصوصيتها.

ثم التقى وفدا كبيرا من بلدة شحيم ضم رجال دين من البلدة وممثلين عن “جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية”، والمجلس البلدي برئاسة السفيرالسابق زيدان الصغير، ورئيس رابطة مخاتير الشوف محمد شعبان. وألقى رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي محمد بهيج منصور كلمة باسم الوفد، شكر فيها لتيمور جنبلاط “اهتمامه الدائم بالبلدة ومتابعة أوضاعها واحتياجاتها على الصعد كافة، إلى جانب زيارته الأخيرة للبلدة ومواساتها بفقد الشقيقين الحاج حلمي وحسني نجم الدين”. وشدد على “العلاقات التاريخية المتجذرة بين قصر المختارة وشحيم”.

وأطلع رئيس بلدية شحيم تيمور جنبلاط على الخطة الموضوعة لاستكمال المرحلة الثانية من انجاز القصر البلدي، مؤكدا أيضا ان “علاقة شحيم مع قصر المختارة طويلة جدا وتعود الى ايام الاجداد، وستبقى مستمرة في كل المراحل والمحطات”.

ومن زوار المختارة أيضا وفد من حاصبيا ضم مشايخ وفاعليات وعائلة ابو ترابي، تحدث باسمه رئيس البلدية لبيب الحمرا عن مطالب تخص البلدة، ومؤكدا “الوفاء لدار المختارة وتيمور جنبلاط لما يقدمه لحاصبيا ومنطقتها، ووقوفه الى جانب اهلها”. ووفد من المعلمات والمعلمين الناجحين (الفائض) في مباراة 2015 في وزارة التربية، طالبه بالوقوف الى جانبهم ودعم دخولهم الى الملاك.

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