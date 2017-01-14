مقتل 80 مسلحا واعتقال قيادي داعشي في أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن سقوط أكثر من 80 مسلحا بين قتيل وجريح واعتقال عدد آخر، بينهم قيادي بتنظيم “داعش”، بعمليات أمنية نفذت في 10 ولايات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الوزارة، في بيان، السبت 14 يناير/كانون الثاني، بأن “القوات الدفاعية والأمنية بأفغانستان شنت عمليات هجومية لسحق الإرهابيين، قتل فيها 33 إرهابيا وجرح 49 آخرون، فيما ألقي القبض على 8، بينهم قيادي داعشي”.

وأشارت الدفاع الأفغانية إلى أن العمليات جرت في ولايات ننغرهار، وكابيسا، وبكتيا، وغزني، وأورزغان، وهرات، وقندوز، وبدخشان، وبغلان وهلمند.

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