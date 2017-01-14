مقتل 3 أشخاص تجمدا في قاع خزان مياه شرق سيبيريا

تمكنت فرقة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية من انتشال جثث ثلاث رجال من حراس الغابات من خزان مياه متجمد عمقه 50 مترا في مقاطعة إيركوتسك شرق سيبيريا.

وقد تم اكتشاف الجثث بعد اختفاء 4 من حراس الغابات عندما كانوا على متن جرار يوم الجمعة 6 يناير/كانون الثاني. وأثناء البحث عنهم شاهد رجال الإنقاذ فوهة حفرة على سطح خزان المياه المتجمد، وبالاستعانة بكاميرا للتصوير تحت الماء اكتشفوا الجرار وفي داخل مقصورته 3 جثث.

وقد قام رجال الإنقاذ بانتشال 3 جثث، في حين لم يعثروا على الجثة الرابعة، في ظروف طبيعية قاسية، حيث كانت درجة الحرارة منخفضة جدا، وفي منطقة نائية غير مأهولة بالسكان.

هذا وقد فتحت وزارة الطوارئ الروسية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

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