بكين تنفق 2.64 مليار$ لمكافحة تلوث الجو

أعلنت سلطات بكين عن خططها لإنفاق 18.22 مليار يوان (2.64 مليار دولار أمريكي) في العام الحالي بغية مكافحة تلوث الجو.

وأوضحت وكالة “نوفوستي” السبت 14 يناير/ كانون الثاني، استنادا إلى وكالة شينخوا الصينية للأنباء، أن سلطات العاصمة الصينية بكين تنوي تطوير قطاع الصناعات البيئية، وتوفير موارد الطاقة، إضافة إلى تخفيض الانبعاثات السامة في الجو.

وكشفت السلطات عن أنها تخطط لتقليص عدد السيارات في العاصمة الصينية بـ 300 ألف سيارة، فيما ستخفض استهلاك الفحم بنسبة 30%، وستغلق 500 مصنع، وستُحَدث 2.6 ألف مصنع آخر.

وبالإضافة إلى ذلك تنوي سلطات بكين إنشاء “الشرطة الخاصة بحماية البيئة” التي ستراقب حالات انتهاكات القانون في هذا الشأن.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

