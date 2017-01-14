اطلاق مبادرة ” هديتك من سوريا “

14 يناير, 2017 - 10:07 مساءً الكاتب: خاص المصدر: الحدث نيوز
اطلاق مبادرة ” هديتك من سوريا “

بهدف تنشيط الحرف التراثية والصناعات التقليدية السورية والحفاظ عليها من الاندثار ، تطلق وزارة السياحة مبادرة “هديتك من سوريا” ( your gift from syria ) لإحياء هذه الحرف وإعادة ألقها من جديد.

وتدعو الوزارة كافة الحرفيين السوريين الراغبين بالمشاركة في هذه المبادرة لتقديم نماذج مميزة لمصنوعاتهم ليتم تسويقها داخل وخارج سوريا وفتح منافذ بيع جديدة لهم ، بما يسهم في إعادة الحرفيين الذين اضطرتهم ظروفهم للمغادرة ومنحهم التسهيلات اللازمة لإنعاش حرفهم التقليدية التي تضررت بسبب الأزمة و الأعمال التخريبية التي قامت بها العصابات الإرهابية.

الكاتب: خاص المصدر: الحدث نيوز
14 يناير, 2017
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