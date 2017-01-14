حسام جنيد وزوجته يشعلون برنامج “حرب النجوم”

أشعل الفنان حسام جنيد مسرح برنامج حرب النجوم مع المذيع هيثم زياد الذي أثبت جدارته في ملعب لم يكن ملعبه في الأساس.

ومن قوانين هذا البرنامج أن يكون في الحلقة الواحدة “طرفين” يتبارزان على حلبة غناء ويكون معهم مساعد واحد وفي حلقة حسام جنيد كان الطرف الثاني الفنانة اللبنانية بريجيت ياغي أما المساعد له فكان زوجته الفنانة السورية إمارات رزق التي تميزت بهاضمتها في هذه الحلقة.

وتضمنت الحلقة أغاني شعبية ووطنية وفولكلورية سورية, وانتهت الحلقة بفوز الفنان حسام جنيد سيتبرع بالمبلغ الذي جناه في هذه الحلقة والمقدر بـ60000 دولار لصالح الجمعية “صبايا العطاء”.

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