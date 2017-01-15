بالصور: احرار الشام تتهم النصرة وتطالب بمعاقبة قاتل اللواء “الغضبان”

اتهم احد الاعلاميين المقربين من حركة أحرار الشام المدعو “عمر الشامي” جبهة النصرة بإغتيال اللواء المتقاعد أحمد الغضبان المكلف بعملية المصالحة بين الحكومة السورية والمسلحين في منطقة وادي بردى وعين الفيجة.

وقال الشامي في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر إن من عادة “المناهجة” ويقصد بهم جبهة النصرة قتل الرسل والمستأمنين، وقد قتلوا اللواء الغضبان غيلة وغدراً، لأنه سعى إلى السلام.

وقال ايضا في تغريدة اخرى إن أحمد الغضبان رجل طيب وسهر على توصيل الماء لأهالي الزبداني، ودعا الفصائل إلى اعتقال قاتل اللواء ومحاكمته “محاكمة ثورية”.

ويبدو أن كلام الشامي وهوي المقرب من جماعة احرار الشام يأتي بهدف إبعاد التهمة عن الحركة، مع ورود معلومات أن مسؤول الحركة في المنطقة صافي علم الدين هو المسؤول عن هذه العملية، بهدف إفشال المفاوضات، ومحاولة إدراج ملف وادي بردى في مفاوضات أستانة المزمعة بين الحكومة والمعارضة في سوريا.

وكانت الجماعات المسلحة قد نفت وجود جبهة النصرة في منطقة الوادي، رغم العديد من المعلومات والتصريحات من مسؤولي النصرة التي تؤكد وجودها، ليأتي كلام الشامي كدليل جديد على وجود النصرة في المنطقة.

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