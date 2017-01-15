ليبيا تغرق في الظلام!

تعرض غرب ليبيا في وقت متأخر من يوم السبت 14 يناير/كانون الثاني، لانقطاع التيار الكهربائي، فضلا عن انقطاعه في وقت سابق عن الجنوب وحتى العاصمة وبعض المدن الرئيسية الأخرى.

وقالت الشركة العامة للكهرباء في بيان إن انقطاع الكهرباء امتد من حدود ليبيا الغربية مع تونس إلى مدينة أجدابيا على بعد نحو 900 كيلومتر إلى الشرق. وأضافت أن شبكة الكهرباء انهارت بسبب رفض عدد من المدن في غرب ليبيا شروط تقاسم التيار الكهربائي.

ولم تذكر الشركة إغلاق خط أنابيب الغاز في الزاوية منذ نحو أسبوع، لكنها حذرت في وقت سابق من أن هذا الإغلاق قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، إذ نفد وقود الديزل الذي يغذي مؤقتا محطة كهرباء الغرب.

ودفع استمرار انقطاع الكهرباء في طرابلس بعض السكان للجوء إلى الفحم خلال فصل الشتاء. وانقطعت أيضا إمدادات المياه عن العاصمة لعدة أيام.

وهذا أول انقطاع للكهرباء في الذاكرة الحديثة في المنطقة الغربية بأسرها التي يعيش بها أغلب سكان ليبيا البالغ عددهم 6.3 مليون نسمة.

وتعرضت طرابلس ومدن أخرى في الغرب والجنوب لانقطاع متكرر للكهرباء ولفترات طويلة منذ أشهر، ويعاني الجنوب من انقطاع عام للكهرباء منذ 4 أيام على الأقل.

وفي السابق أرجع مسؤولون أسباب انقطاع الكهرباء إلى مشكلات فنية وأضرار بفعل الصراع العسكري والتخريب وتحويل الجماعات المسلحة تيار الكهرباء لأحيائهم.

وساهم انقطاع الكهرباء في زيادة هشاشة حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة والتي وصلت إلى طرابلس في مارس/ آذار الماضي، لكنها أخفقت في توحيد الفصائل المتناحرة أو وقف تدهور مستويات المعيشة.

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