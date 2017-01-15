ايسلندا مستعدة لتنظيم لقاء ترامب بوتين

أعلن مصدر في وزارة الخارجية الإيسلندية، عن استعداد بلاده لتنظيم عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في ريكيافيك، لكن الخارجية الإيسلندية، على حد قوله، لم تتلق طلبا بهذا الصدد حتى الآن .

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزارة الخارجية في البلاد أن “حكومة إيسلندا لم تتلق طلبا بهذا الصدد. في حال طلب المسؤولون في واشنطن بشكل رسمي من سلطات إيسلندا تنظيم قمة في ريكيافيك، ونحن ننظر لهذا بشكل إيجابي، إذا كان هذا الشيء يصب في تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا”.

هذا وذكرت صحيفة “صنداي تايمز” في وقت سابق من اليوم، أن ترامب يريد أن يجتمع مع نظيره الروسي في ريكيافيك في الأسابيع المقبلة عقب توليه مهام السلطة في البلاد، خاصة فقد أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، في وقت سابق، أن اللقاء مع بوتين يمكن أن يعقد في العاصمة الإيسلندية، وهي وجهة الرئيس المنتخب الخارجية الأولي. ومع ذلك نفى ممثل ترامب تقارير وسائل الإعلام بشأن وجود خطة لدى الرئيس الأمريكي المنتخب لعقد لقاء مع نظيره الروسي في ريكيافيك. وأعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، من جانبه، في التاسع من الشهر الجاري، أن لقاء القمة “الروسي — الأمريكي”، ممكن فقط، بعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

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