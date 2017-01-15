قطف ثمار نتائج تحرك عون الخارجي مرهون بـ.. ؟!

دعت مصادر سياسية لبنانية بارزة إلى التأسيس على النتائج الإيجابية لزيارتي الرئيس ميشال عون للسعودية وقطر بالمتابعة الدؤوبة من جانب المسؤولين اللبنانيين مع نظرائهم في الدولتين من دون الإفراط في التوقعات المتسرعة للخطوات العملية التي ستنجم عنها في المرحلة المقبلة.

وأوضحت المصادر لصحيفة “الحياة” أنه مع التفهم الكامل لوجوب إظهار فوائد المواقف المهمة التي اتخذها الرئيس اللبناني حيال المملكة العربية السعودية ودول الخليج وإعلانه أن لبنان خارج المحاور وتأكيده العلاقة التاريخية بين الرياض ولبنان وما قابله به الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز من تأكيد أن لا بديل من لبنان، وعدم التمييز بين لبناني وآخر، فإن المنطق يتطلب عدم الإفراط في التوقعات في معالجة القضايا التي أثارتها مرحلة التأزم السابقة”.

واشارت المصادر إلى أن “ما حققته الزيارتان إيجابي جداً في شأن عودة التخاطب الإيجابي مع الرياض والدوحة، وفي تأكيد عون أن تدخل حزب الله في سوريا فوق قدرة لبنان على أن يفعل شيئاً في صدده، لأنه يتعلق باللاعبين الدوليين والإقليميين، لكن يجب الإقرار بأن المواقف اللبنانية التي تسببت بوقف الهبة السعودية ثم حظر سفر المواطنين الخليجيين إلى لبنان امتدت على مسافة زمنية طويلة قبل اتخاذ هذه القرارات، وبالتالي يجب أن نتفهم أن تأخذ العودة عن هذه القرارات وقتاً في المقابل، لافتة إلى أنه “إذا حمّلنا كلام الرئيس عون ورد الفعل الإيجابي عليه من الجانب الخليجي أكثر مما يحتمل الواقع، قد نصل إلى مرحلة الخيبة من التوقعات، بينما المطلوب المتابعة الدقيقة للإيجابيات التي تحققت والرعاية الدؤوبة لكبار المسؤولين اللبنانيين لاتصالات الوزراء المعنيين بنظرائهم السعوديين والقطريين، ومواكبة التطورات الإقليمية التي تدخل في حسابات التعاطي مع لبنان وسلوكه حيالها. وهذا ما يجعل قطف ثمار النتائج الإيجابية لتحرك عون الخارجي مرهوناً بما سيليه من خطوات تطمئن السعودية وقطر وسائر دول الخليج”.

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