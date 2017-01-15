متى سيواصل الرئيس عون زياراته العربية.. ؟!

توقعت مصادر وزارية لصحيفة “الحياة” أن تحتاج خطوات الانفتاح السعودي والخليجي على لبنان إلى بعض الوقت، مستبعدة أن “تتم الزيارة التي كان مسؤولون لبنانيون توقعوا حصولها قريباً لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير”.

وترجح المصادر أن تحصل إذا جاءت قريبة خلال شهر شباط المقبل، وكذلك تعيين سفير سعودي جديد في بيروت.

وأوضحت المصادر أن تعيين السفير الجديد في لبنان سيتم خلال شهر شباط أيضاً إذا جرى حسم الموقف من خطوة كهذه، مشيرة إلى أن “الرئيس ميشال عون سيواصل زياراته العربية في شباط المقبل، ومن المرجح أن ينتقل إلى مصر للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار المسؤولين”.

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