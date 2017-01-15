اقتتال كبير بين عناصر داعش في دير الزور

خلاف حاد بين عناصر تنظيم داعش في الأحياء التي يسيطرون عليها في مدينة ديرالزور تطور الى أشتباك بالأسلحة الرشاشة.

وحسب مصادر ميدانية شهدت مدينة ديرالزور اشتباكات بين مقاتلين تنظيم “داعش”المحليين من أبناء المدينة والريف على أثر تطاول بعض مقاتلين كتائب الريف على المقاتلين من أبناء المدينة وتطور الخلاف لاشتباكات عنيفة.

وحسب المصادر ادت الاشتباكات لسقوط قتلى وجرحى من الطرفين مما دفع بمسلحي المدينة لترك مواقعهم والانسحاب الى قريتي حطلة والحسينية.

يشار الى أنه وقعت عدة خلافات بين مقاتلين محليين وبين الأجانب من جنسيات مختلف ولكن هذه هي المره الاولى التي تقع بين مقاتلين محليين وتتطور الامور لاشتباكات مايدل على تفك كبير في بنية التنظيم.

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