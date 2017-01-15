أعلن وزير الإعلام ملحم الرياشي في حديث إلى إذاعة “صوت لبنان” – 93،3 أنه تحدث مع رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط بخصوص وزارة الاعلام، وقال: “أسعى لجمع فريق نيابي لنضع مسودة مشروع لتحويل الوزارة إلى وزارة حوار وتواصل، لأنه يجب أن نحدد مهمة جديدة للوزارة ويكون هناك تواصل وحوار بين المواطن والدولة، وفي رومانيا هناك وزارة الحوار”.

وأوضح أنه يعمل حاليا على إعادة هيكلة وزارة الإعلام وتحسين أوضاع العاملين فيها، وقال: “أن مشروع تثبيت العاملين على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة”.

وأشار إلى أنه يعمل على تسوية أوضاع المتعاقدين في شراء الخدمات في الوكالة الوطنية ومديرية الدراسات والذين لم يقبضوا رواتبهم منذ 12 شهرا، لافتا في هذا الإطار إلى أنه حول الملف إلى مجلس الوزراء لدفع المستحقات.

وعن المجلس الوطني للاعلام، قال: “سيتجدد وسيعطى صلاحيات تقريرية، ونحن في طور إعداد قانون آداب الاعلاميين سأقدمه الى مجلس الوزراء”.

وأضاف: “الدولة مهمتها أن تصحح الخطأ باسم الشعب والانتقاد لا يعني الشتيمة، وهي مرفوضة مبدأ وعملا وسأقف إلى جانب أي إنسان يتعرض لشتيمة. وهناك إعلاميون مخضرمون يساعدونني لنفكر معا بخطة تحمي الوسائل الإعلامية وسأعلنها في 10 ايام، وقانون نقابة المحررين بحاجة لتطوير”.

وقال: “ضرب الإعلام اليوم له علاقة بالوضع الاقتصادي، وللمحررين هناك خطة لتحسين أوضاعهم. ولدي لقاء غدا مع وفد من جريدة النهار التي تمر بوضع مالي متعثر وأنا مع أن تكون وزارة الإعلام وزارة الإعلاميين وضد تعرضهم للظلم. وأنا أستعين بالنموذج البريطاني بحسب ما يتناسب مع مواصفات لبنان”.

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