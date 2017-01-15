بري عن قانون الستين: “لا تسألوني عنو” !

أوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لا عذر أمام القوى السياسية في عدم الشروع بمقاربة قانون الانتخاب سريعا.

وقال: “أنه لا يستطيع أن يعطي صورة مسبقة، إلا أنه يرى بأم العين توجهات القوى السياسية ومحاولاتها الحثيثة لتغليب قانون على ما عداه”.

بري قدم أمام زواره أسبابا تخفيفية لوزير الداخلية نهاد المشنوق “لأنه يقوم بالواجبات المطلوبة منه في وزارة الداخلية حيال الاستحقاق الانتخابي”.

لكنه بدا متشائما حيال استشراع قانون جديد على أنقاض “قانون الستين”، وقال بحدة، ردا على سؤال حول قانون الانتخابات المتوقع: “لا تسألوني عن هذا القانون، والراهن أن كل المؤشرات توحي بصعوبة التوصل إلى قانون انتخابي جديد، ما يعني أن العودة إلى “قانون الستين” المرذول من قبل معظم القوى، تغدو بمنزلة حكم الضرورة، تجنبا لتمديد ثالث لمجلس نواب العام 2009.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

