عريجي: التسوية لا تكتمل إلا بـ..

رآى الرئيس السابق للحزب “السوري القومي الإجتماعي” جبران عريجي أن “مجموعة الحكام العرب، خصوصا في الخليج لا يتعاطون مع المسائل من منظور الدولة إنما يعتبرون أن البلد هو حاجات للعائلة وليس شأن المواطنين، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يدعم هذه الوضعية والحال، قائلاً “ولا مرة راهنت على الأمم المتحدة لأني اعتبر ان هذه المنظمات غير شفافة وهي براقة من الخارج ومضمونها منحاز”.

عريجي وفي حديث تلفزيوني، وعن إعدام الشباب الثلاثة في البحرين، أوضح أن “الرهان على أهل البحرين بمزيد من التماسك والمواجهة من خلال اعتماد أساليب احتجاجية”، مشددا على ضرورة تحول الثأر الشخصي إلى ثأر وطني بعيد عن التشنج الطائفي.

وعن الداخل اللبناني، أشار إلى انه “منذ انتخاب الرئيس ميشال عون تم تشكيل الحكومة بسرعة قياسية وصياغة البيان الوزاري بسرعة أيضا”، متسائلا: “ما المانع أن يتمحور نفس التفاهم على الحكومة والبيان حول صياغة قانون جديد للانتخابات النيابية؟”، معتبرا أنه “لا تكتمل التسوية ولا تتحول إلى تاريخية حتى اعتماد قانون انتخاب عادل بمعنى لديه قدرة التمثيل لكل فئات الناس”.

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