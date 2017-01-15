هكذا سيكون طقس بداية الأسبوع.. ؟!

أفادت مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني أن الطقس سيستقرّ تدريجيّاً اليوم الأحد على الحوض الشرقي للمتوسّط ويستمر خلال الأيّام القادمة.

الطقس المتوقّع في لبنان:

الأحد: غائم إلى غائم جزئيّاً دون تعديل درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، وتحذير من خطر تكوّن الجليد على الطرقات الجبليّة والداخليّة خلال اللّيل وصباح اليوم التالي.

الإثنين: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع درجات حرارة باردة صباحاً وارتفاعها بشكل محدود خلال النهار.

الثلاثاء: غائم جزئيّاً مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

الرياح السطحية: شماليّة غربيّة إلى شماليّة، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

الإنقشاع: متوسّط وسيّء صباحاً، يتحوّل تدريجيّاُ إلى جيّد.

الرطوبة النسبيّة على السّاحل: بين 45 و 85 %.

حال البحـر: معتدل. حرارة سطح الماء: 17°م.

الضغط الجوي: 2010 hPa. أي ما يعادل: 576 ملم زئبق

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