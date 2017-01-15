الجيش السوري يتقدم في محيط تدمر

سيطرت قوات الجيش السوري على مفرق جحار في بادية تدمر بريف حمص الشرقي بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش كبدته خسائر فادحة.

وقال مصدر عسكري ان الجيش السوري نفّذ هجوما مباغتاً على إرهابيي تنظيم “داعش” المحصنين في التلال شمال وشرق المحطة الرابعة، وتمكن بعد ذلك من السيطرة على التلال بعمق 3 -4 كيلومترات، واشتبك مع الإرهابيين وأوقعهم بين قتيل وجريح ما اضطر الباقي منهم إلى الفرار”.

وكان الجيش السوري وحلفاؤه قد بدأوا يوم امس عملية عسكرية واسعة لتحرير مدينة تدمر من تنظيم “داعش” الارهابي.

وقال مصدر ميداني في الجيش السوري لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب.أ) إن العملية العسكرية يشارك فيها أكثر من 10 آلاف مقاتل، غالبيتهم من مجموعات الدفاع الوطني وصقور الصحراء ومجموعات العقيد “سهيل الحسن”، وتهدف إلى تحرير آبار الغاز والنفط في جزل والشاعر ومهر في مرحلتها الأولى وتحرير مدينة تدمر في مرحلتها النهائية.

وأضاف المصدر أن القوات المهاجمة تمكنت خلال الساعات القليلة الأولى من بدء العملية من التقدم لمسافة 3 كم عند المحور الشمالي الشرقي لمطار التيفور.

وأوضح أن العملية البرية تتم تحت غطاء كثيف من الطيران الحربي السوري والروسي وقصف مدفعي وصاروخي من مجموعة العتاد المتطور، التي وصلت مؤخرا إلى ريف تدمر.

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