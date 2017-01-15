مصالحة بين عائلتي مرعي وسليمان في عكار

رعى رئيس “التجمع الشعبي العكاري” النائب السابق وجيه البعريني مصالحة بين عائلتي مرعي وسليمان من بلدة حرار العكارية في دارته في وادي الريحان، وألقى كلمة أكد فيها “ضرورة نبذ الخلافات ورص الصفوف والتعالي عن الأمور التي تفرق وعدم السماح بأن تتغلغل في قرانا وبلداتنا لأنها في حال لا سمح الله دخلت ستخدم أعداء الوطن”.

ونوه بالعهد الجديد برئاسة الرئيس ميشال عون “الذي ينطلق بخطى ثابتة منفتحا على العرب واستهلها بزيارة السعودية وقطر”، وقال: “بغض النظر عن ماهية النتائج، فأهميتها بعودة التواصل بين لبنان والمملكة العربية السعودية ومرحلة جديدة تعود فيها العلاقات إلى أوجها. وعلى الرئيس عون أن يكمل هذا الإنفتاح على جميع الدول العربية والإسلامية لأن لبنان بحاجة إلى تحصين ودعم من مختلف الدول”.

وأضاف: “كأن هناك من يسعى لعودة القانون السيء، قانون الستين، إذ في ذلك نكسة للعهد في بداياته الذي يتوسم اللبنانيون منه خيرا وخصوصا بإنتاج مجلس نيابي جديد يمثل كل القوى ضمن قانون انتخابي عصري يلبي كل الطموحات ويفعل الحياة السياسية التي ترهلت”.

وشكر آل مرعي وآل سليمان للبعريني مبادراته.

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