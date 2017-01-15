بالفيديو.. شعارات يسقط حمد في مقبرة الماحوز في البحرين

15 يناير, 2017 - 12:01 مساءً المصدر: العالم
بالفيديو.. شعارات يسقط حمد في مقبرة الماحوز في البحرين

إنتشر مقطع فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي يصور مشاهداً من مقبرة الماحوز حيث اجتمع أهالي الشهداء البحرينيين الثلاثة لرؤية جثامين أبناءهم الذين أعدمتهم سلطات المنامة صباح هذا اليوم.

وفيما تردد في المكان شعارات مثل “يسقط حمد” طالب عوائل الشهداء باستلام جثامين أبناءهم لدفنها في مسقط رأسهم رافضين دفنهم في مكان الذي اختارته السلطة.

وأعلن النظام البحريني صباح اليوم عن تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة معتقلين بحرينيين هم سامي مشيمع وعباس السميع وعلي السنكيس، بتهمة “استهداف قوات الشرطة بمنطقة الدية”، بحسب إدعاءات النظام.

المصدر: العالم
15 يناير, 2017

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل