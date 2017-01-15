بالفيديو.. شعارات يسقط حمد في مقبرة الماحوز في البحرين

وفيما تردد في المكان شعارات مثل “يسقط حمد” طالب عوائل الشهداء باستلام جثامين أبناءهم لدفنها في مسقط رأسهم رافضين دفنهم في مكان الذي اختارته السلطة.

وأعلن النظام البحريني صباح اليوم عن تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة معتقلين بحرينيين هم سامي مشيمع وعباس السميع وعلي السنكيس، بتهمة “استهداف قوات الشرطة بمنطقة الدية”، بحسب إدعاءات النظام.