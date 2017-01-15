اختطفت 18 عاماً وعادت.. إليكم التفاصيل

عادت فتاة أمريكية تدعى “كاميا موبلي” إلى أسرتها بعد 18 عاما من اختطافها من المستشفى التي ولدت فيها في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت موبلي اختطفت بعد ثماني ساعات من ولادتها بمستشفى في جاكسونفيل في ولاية فلوريدا، عندما ادعت سيدة أنها عاملة في قسم الرعاية الصحية في المركز الطبي الجامعي، وأكدت لوالدة موبلي أن طفلتها تعاني من الحمى وتحتاج إلى فحوصات مستعجلة، وأخذت الطفلة دون عودة، وشغلت هذه القضية الرأي العام الأمريكي في تموز 1998.

ووفقا لموقع “ميترو” البريطاني، فالمكتب الأمني في جاكسونفيل، تتبع حوالي 2500 خيط للتحقيقات منذ الخطف، حتى حصل المكتب على معلومات سرية العام الماضي، أدت إلى حل القضية، وأكدت اختبارات الحمض النووي الهوية الحقيقية لموبلي، التي كانت تعيش باسم آخر، وأُبلغت العائلة البيولوجية التي تحدثت مع ابنتها لأول مرة عبر فيديو للدردشة، وظهرت الفتاة في صحة جيدة.

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