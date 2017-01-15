بالصور.. مواجهات في شوارع البحرين والمنامة تستخدم الشوزن والغازات

وأفادت مصادر إعلامية عن اندلاع مواجهات عنيفة على الشوارع العامة حيث استخدم المرتزقة سلاح الشوزن والغازات الخانقة لتفريق المتظاهرين.

هذا ووقعت إصابات في صفوف المتظاهرين بمنطقة الدراز باستهداف أمن النظام البحريني لهم، حيث استهدف امن النظام المتظاهرين بمنطقة الدراز بسلاح الشوزن.

وفيما تم إغلاق دوار عبد الكريم تحركت مدرعات تابعة للجيش وكمندوز باتجاه الهملة على شارع الجنبية.

وانطلقت احتجاجات غاضبة كذلك في منطقتي الدية والبلاد القديم تنديداً بجريمة إعدام سامي مشيمع وعباس السميع وعلي السنكيس.

كما نزلت الجماهير في بلدتي أبو صيبع والشاخورة إلى الشوارع بصيحات التكبير واشتبكت مع مرتزقة النظام البحريني.

وتوافدت الجماهير الغاضبة إلى منطقة السنابس معلنة العصيان الثوري والغضب العارم إزاء مجزرة النظام بحق الشباب.

وتوجه عوائل الشهداء الثلاثة إلى مقبرة أم الحصم لتوديع أبنائهم بعد رفض النظام تسليمهم الجثث.

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