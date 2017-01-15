الميلشيات ‘‘تتشرط‘‘ للذهاب إلى أستانا و‘‘أحرار الشام‘‘ ‘‘تتحفظ‘‘

تحفظت ميلشيا “أحرار الشام” على ماقيل أنه شروط حددتها عشرات من الفصائل المسلحة للذهاب إلى مفاوضات أستانا.

تحفظ “أحرار الشام” جاء بعد خروج 31 فصيلا مسلحا، بالإضافة إلى ما يسمى “الحكومة المؤقتة” وعدد من المستقلين، يوم أمس الخميس، بعد لقاءات في العاصمة التركية، بورقة تتضمن شروطا للذهاب إلى مؤتمر أستانا، وقع عليها 28 ممثلا عن هذه الأطراف.

وتضمنت الورقة الأولى شروط ذهاب الميليشيات إلى مؤتمر أستانا والتي تتمحور حول وقف إطلاق النار الشامل وتحديد شمولية المناطق المحدودة، وهي مناطق وادي بردى، جنوب دمشق، محجة في درعا، الغوطة الشرقية، بيت جن، القلمون الشرقي في حمص، الرستن، تلبيسة، الساحل، وغيرها من المناطق.

وأشارت الورقة إلى أن “المعارضة” ستحدد أسماء الوفود التي ستشارك بالنيابة عنها في مباحثات أستانا بعد مرور 48 ساعة على الالتزام بوقف إطلاق النار.

وظهر في الورقة الثانية من الاتفاق أن فصائل عسكرية وأهمها “جيش الإسلام” و”فيلق الرحمن” و”تجمع فاستقم”، وقعت على هذه الوثيقة، بينما تحفظ ممثلو فصائل أخرى، وهي “فيلق الشام”، و”جبهة أهل الشام” و”أحرار الشام”، بالإضافة إلى “حركة بيان”، والمستقلون، عن التوقيع.

واشترطت الميليشيات أيضا، نشر مراقبين دوليين خلال الأيام العشرة القادمة، على خطوط التماس، لكي تذهب الوفود حينها إلى أستانا.

كما وقع على نتائج اجتماع أنقرة، وفقا لما أظهرته نسخة الورقة الثانية، الميليشيات التالية: “حركة تحرير الوطن، أجناد الشام، صقور الشام، الجبهة الشامية، الفرقة الساحلية، كتائب أجناد الشام، جيش العزة، الفرقة الساحلية الأولى، الفرقة الساحلية الثانية، جيش التحرير، اللواء 51 ، أحرار الشرقية، لواء الحرية، لواء سمرقند، عمليات حلب، فرقة الصفوة، جيش ادلب الحر، فرقة السلطان مراد، لواء شهداء الإسلام، جيش النصر، الفوج الأول، فرقة حمزة، الفرقة 23، القوة 21، لواء المقدم”.

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