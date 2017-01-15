بالصورة: المشافي التركية تسرق “اعضاء” احرار الشام

أكدت مصادر ميدانية ان ثلاثة من عناصر ميليشيا “حركة أحرار الشام” فقدوا حياتهم داخل أحد مشافي “غازي عينتاب” التركية بعد أن تم نقلهم إليها نتيجة لإصابتهم خلال عملية انتحارية نفذها تنظيم داعش في مدينة أعزاز قبل أسبوع من الآن.

وقالت المصادر ان القتلى الثلاثة وهم “أحمد إبراهيم – أحمد الأحمد – محمد زيدان” تعرضوا لعمليات جراحية في منطقة البطن على الرغم من إن إصابتهم كانت في منطقة الأطراف السفلية، مشيرة إلى احتمال تعرضهم لعملية “سرقة إعضاء” قبل أن تعاد جثثهم إلى ميليشيا “أحرار الشام” ليصار لدفنها في محيط مدينة أعزاز.

وأوضحت المصادر نفسها إن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ تعرض عدد من عناصر الميليشيات لعمليات سرقة أعضاء قبل أن يعلن عن مقتلهم داخل مشاف تركية في كل من “غازي عينتاب – كيليس – أورفا”، لافتا في الوقت نفسه إلى احتمال أن تكون العمليات التي تعرضوا لها بالتنسيق مع قياداتهم المباشرة لكون “تجارة الأعضاء البشرية” أحد أهم مصادر التمويل بالنسبة للميليشيات العاملة في الشمال السوري.

يشار إلى أن العملية الانتحارية التي أصيب بها القتلى الثلاث نفذها تنظيم داعش في الـ 5 من الشهر الحالي مستهدفا إحدى النقاط الأمنية التابعة لحركة أحرار الشام في المنطقة الصناعية في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، وينتشر في المدينة كل من “أحرار الشام” و “جبهة النصرة برعاية تركية.

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