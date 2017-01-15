الجيش السوري يستعيد المبادرة في تدمر.. ويتقدم في بردى

بعد يوم واحد من اعلان الجيش السوري بدء معركة تحرير تدمر من تنظيم داعش الارهابي حققت قوات الجيش السوري والحلفاء تقدما ملحوظا من خلال فرض السيطرة على مفرق حجار في بادية تدمر بريف حمص الشرقية بالاضافة لبعض التلال الاخرى في المنطقة.

ولا يختلف الحال في وادي بردى الذي شهد ارتفاع حدة المواجهات بين الجيش السوري ومسلحي النصرة على محاور عين الفيجة من جهه عين الخضرة، كما ثبت الجيش نقاطه في اجزاء من عين الخضرة.

واسفرت المواجهات ايضا عن سيطرة الجيش السوري على مرتفع “رأس الصيرة” المطل على بلدتي عين الفيجة ودير مقرن في منطقة وادي بردى بريف دمشق.

وفي مخيم اليرموك اندلعت اشتباكات عنيفة مع مسلحي داعش ترافقت بقصف مدفعي من الجيش السوري على مواقع المسلحين.

والى دير الزور حيث تصدى الجيش لهجوم عنيف شنه تنظيم “داعش” على مواقع الجيش في المدينة ومحيطها، ونفى مصدر عسكري الانباء التي تحدثت عن سيطرة التنظيم على لواء التأمين ومعامل البلوك ومساكن الجاهزية مؤكدا انها آمنة تماما.

واستهدف سلاح الجو في الجيش العربي السوري تجمعات تنظيم “داعش ” في محيط المطار وجبل الثردة والجبيلة والحسينة و المعامل ومزارع البانوراما.

اما في ريف القنيطرة فقد تحدثت مصادر ميدانية عن إصابة مدنيين اثنين إثر استهداف مسلحي جبهة النصرة بنيران رشاشاتها الأراضي الزراعية جنوب قرية حضر في ريف القنيطرة الشمالي، بعد فشل محاولة مسلحي الجبهة التسلل إلى إحدى النقاط العسكرية للجيش السوري في جنوب القرية حيث صد الجيش السوري هجومهم واستهدف تحركاتهم بالمدفعية.

الى ذلك تحدثت تنسيقيات المسلحين عن عمليات “سرقة ونهب” من قبل مسلحين مجهولين للمدنيين في قرية “الحلوانية” غرب مدينة جرابلس على الحدود السورية – التركية في ريف حلب الشمالي الشرقي.

وفي سياق متصل اكدت مصادر ميدانية اندلاع اشتباكات عنيفة بين عناصر من الجيش التركي وفصائل “الجيش الحر” المنضوية ضمن “درع الفرات” من جهة وتنظيم داعش من جهة أخرى عند أطراف قرية “السفلانية” بالقرب من مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي، بالتزامن مع قصف متبادل بالصواريخ بين الطرفين.

بينما تحدثت مواقع كردية عن دخول الجيش التركي قرية “قرمتلق” الحدودية مع تركيا التابعة لبلدة عفرين في ريف حلب الشمالي حيث توغل مسافة 60 متراً من أراضي القرية واستقدم معه عدداً من الآليات المدرعة والعناصر بالإضافة إلى جرافات.

وفي سياق متصل تصدت “قوات سوريا الديمقراطية” لهجوم شنه تنظيم داعش فجر اليوم على قرية أوديان في ريف الرقة الغربي ويأتي هذا الهجوم بعد أن سيطرت القوات على القرية يوم أمس في اطار ما يسمى عملية “غضب الفرات”.

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