رعد: يرتكبون جريمة بحق الوطن

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد “أن الصيغة التي تحقق العدالة والفاعلية في التمثيل النيابي، هي التي تعتمد على النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة، وعدا عن هذه الصيغة، ستبقى العدالة مشوهة وكسيحة”، معتبرا “أن الذين يطيلون النقاشات ويجادلون في الصيغ المطروحة حتى تنقطع المهل ونعود إلى قانون الستين، إنما يرتكبون جريمة بحق الوطن”.

رعد وخلال احتفال تأبيني في بلدة كفرا الجنوبية أوضح “أن المسألة لا تحتاج إلى كثير من النقاش حول اعتماد صيغة النسبية الكاملة، لا سيما وأن العدالة واضحة فيها، وكل إنسان يجد نفسه ممثلا من خلالها”، معتبرا أنه “إذا لم يصلح قانون الانتخاب، لن يكون هناك متسع أو مجال لمحاسبة السلطة، لأن الذي يحاسبها هم ممثلو الناس، وبالتالي عندما ينتهي الحساب للسلطة، تصبح هذه السلطة مثل فرعون، تتصرف وفق رؤيتها وأوهامها وأطماعها ومحاصصات في ما بينها، والتوزيعات التي يتقاسمونها أهلها في ما بينهم على حساب الناس ومصالحهم، وعليه فإننا نريد أن نقطع شوطا، وأن نتقدم خطوة في اتجاه قانون انتخابي عادل وشامل وفعال لتمثيل جميع اللبنانيين”.

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