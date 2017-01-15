إنطلاق المرحلة الثانية من “#كيف_بتكش_النورس” !

انطلقت، اليوم، المرحلة الثانية من صيد الطيور المتواجدة قرب مطمر “الكوستابرافا” في محيط مطار بيروت، والتي تؤثر على سلامة حركة الطيران المدني بحسب المسؤولين.

هذا، وكانت الحملة التي يقودها مدير شركة “ميدل إيست” محمد الحوت، أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض للموضوع، وهو مادفع البعض إلى إطلاق وسم “#كيف_بتكش_النورس”، على موقع “تويتر”، والذي استخدمه الآلاف ليصبح الوسم الأكثر انتشاراً في لبنان، والذي حذّر من خلاله بعض الناشطين من هذه الخطوة، والتي تعد خطيرة للغاية وانتهاكاً للقوانين الدولية.

هذه الخطوة جاءت برعاية مدير عام “الميدل إيست”، الذي ضرب بعرض الحائط جميع القوانين التي تمنع الصيد في لبنان وتكفل حماية الطيور، مؤمناً وسائل النقل للصيادين من خلال حافلات تابعة لـ”الميدل إيست”، ليقوم الصيادين أمام مرأى الجميع وبتغطية من القوى الأمنية باستهداف طيور النورس وقتل العشرات منها، متذريعين بحجة أن الطيور تشكل خطراً على سلامة الطيران المدني وإمكانية دخولها في محركاتها وبالتالي سقوطها.

الغريب في الموضوع ليس طرح المشكلة إنما الحل، فلعل المسؤولين اللبنانيين تناسوا قصة المطمر والتي تعد هي المشكلة الأسياسية وذهبوا إلى إبادة طيور النورس، في حل لا تجده إلا في بلاد العجائب.



في غضون ذلك، استنكرت الحركة البيئية اللبنانية، في بيان، “ما يحصل على مرأى من القوى الأمنية وفي بداية العهد الجديد والحكومة الجديدة اللذين أقسما على حماية البيئة، من إبادة لطيور النورس في الكوستابرافا على يد صيادين، وظهر ذلك في صور وفيديوهات تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي”.





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