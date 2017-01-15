الجيش يتصدى لهجوم النصرة في القنيطرة

أحبطت وحدة من الجيش السوري محاولة تسلل إرهابيين من تنظيم ” جبهة النصرة ” إلى إحدى النقاط العسكرية جنوب قرية حضر في ريف القنيطرة الشمالي.

وتحدث مصدر عسكري عن اشتباكات عنيفة دارت بين وحدات الجيش وبالتعاون مع مجموعات الدفاع الوطني في قرية حضر مع عناصر جبهة النصرة التي هاجمت إحدى النقاط العسكرية مستغلة الأجواء المناخية في موقع الدلافة جنوب القرية. وانتهت المواجهات بإحباط الهجوم بعد إيقاع خسائر بالأفراد والعتاد الحربي في صفوف إرهابيي ”النصرة“.

وبالتزامن مع ذلك, وجه سلاح المدفعية في الجيش السوري ضربات مركزة على محاور تحركات إرهابيي ” النصرة ” في تل الحمرية جنوب قرية حضر، محققاُ إصابات مباشرة وإيقاع قتلى ومصابين في صفوفهم.

وعلى صعيد منفصل, أصيب مدنيين اثنين إثر استهداف إرهابيي ” جبهة النصرة ” بنيران رشاشاتهم الأراضي الزراعية جنوب قرية حضر في ريف القنيطرة الشمالي, وذلك بعد فشل محاولة إرهابيي “الجبهة ” التسلل إلى إحدى النقاط العسكرية للجيش السوري في جنوب القرية.

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