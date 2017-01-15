ما مضون لقاء حبيش ووفد الدفاع المدني.. ؟!

استقبل النائب هادي حبيش في دارته في بلدة القبيات عكار، وفدا من متطوعي ومتطوعات الدفاع المدني في محافظة عكار لشكره على الجهود التي قام بها وأثمرت أخيراً قراراً ينصفهم ويسمح لهم بالتثبيت في ملاك مديرية الدفاع المدني وفق ألية معينة وعبر إجراء المباراة.

والقى حبيش خلال اللقاء كلمة رحب فيها بالمتطوعين، وقال: “إن ما تحقق في مجلس النواب أو في مجلس الوزراء في ما يتعلق بقضيتكم التي ناضلتم طويلا من أجلها هو حق لكم ولا أحد يمننكم بهذا الحق المستحق لكم، أنتم لكم علينا جميعا وما قدمتموه من خدمات إنسانية في مختلف المناطق على مدى السنوات الطويلة وكل المهمات التي نفذتموها مشهودة لكم ولتضحياتكم الكبيرة وأن ما أعطي لكم اليوم هو حق لكم على الدولة. ولكن ما تقرر اليوم هو فتح الباب أمامكم لإجراء المباراة الشكلية لتثبيتكم واطلب من الجميع تقديم ملفاتها للجهات المعنية للتمكن من إجراء هذه المباراة المقررة”.

وأضاف: “وأنا أقول لكم كما دائما الحقيقة كما هي، فموضوع الدفاع المدني تابعته بأدق تفاصيله وسوف التقي غدا العميد ريمون خطار وهناك عدة أمور قانونية سندرسها لتمكينكم من نيل حقوقكم ونتطلع لأن يتم تثبيت أكثريتكم. إلا أن هناك أمورا قانونية سيتم درسها ولا يمكن تجاهلها وذلك ضنا بمصلحتكم وهي: كيف يمكن تأمين مسالة التقاعد خاصة لمن هم في عمر ما فوق ال 44 سنة، إنها مشكلة صعبة جدا وتقريبا لا حل لها، وأقول هذا الأمر لكي يكون كل شيىء واضح أمام الجميع. كما أن هناك فئة ما بين ال30 وال 44 سنة وهي النقطة الاساسية التي سيتم درسها. فاذا دخلتم الى ملاك الدفاع المدني وفق النظام العسكري فمن المعروف ان التقاعد في الملاك العسكري هو في عمر ال 50 سنة اذا كان جنديا وفي ال 52 اذا كان رتيبا”.

وختم حبيش: “وما يتم دراسته الان ومتابعته هو كيفية إخضاع المتطوعين من هذه الفئة الى دورة عسكرية بامتحانات عن طريق قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني ولكن كاداريين لتصبحوا كالإجراء والمتعاقدين حيث سن التقاعد في عمر ال 64 سنة بحيث يمكننا إنقاذ كل المتطوعين الذين تتراوح أعمارهم ما بين ال30 وال 44 سنة ليصبح بإمكانهم الحصول على التقاعد”.

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