البطريرك يازجي: نصلي من أجل إحلال السلام في المنطقة

أعرب بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي عن الأمل بإحلال السلام في المنطقة وبعودة مطراني حلب بولس يازجي ويوحنا ابراهيم.

وقال البطريرك يازجي خلال قداس اليوم في دير سيدة البلمند البطريركي “نصلي من أجل عودة مطراني حلب والسلام في منطقة الشرق الأوسط ومن أجل استقرار لبنان”.

وكانت مجموعة إرهابية مسلحة قامت في 22 نيسان عام 2013 باختطاف المطرانين بولس يازجي متروبوليت حلب والاسكندرون وتوابعهما للروم الارثوذكس ويوحنا ابراهيم متروبوليت حلب لطائفة السريان الارثوذكس أثناء قيامهما بعمليات إنسانية في قرية كفر داعل بريف حلب.

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