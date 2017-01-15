مصدر روسي: الإدلاء بأي تصريحات عن محادثات أستانة أمر غير مناسب

أعلن مصدر روسي اليوم أن الإدلاء بأي تصريحات حول تشكيلة المشاركين في محادثات أستانة أمر غير مناسب لان المباحثات حولها لا تزال متواصلة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المصدر قوله تعليقا على تصريحات وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو حول دعوة موسكو وأنقرة واشنطن للمشاركة في محادثات استانة إن “المباحثات حول شكل اللقاء في أستانة لم تنته بعد والعمل عليه حاليا في ذروته لذلك فإن الإدلاء بأي تصريحات بخصوص المشاركين فيه أمر غير مناسب”.

وشدد المصدر الروسي على أن أي تصريحات من هذا القبيل يجب أن تتم عبر الإعلان الروسي التركي الإيراني المشترك لا غيره مضيفا .. “نود أن نذكر بأن الأطراف الضامنة للاتفاقيات حول وقف الاعمال القتالية في سورية والتي شكلت أساسا للاجتماع في أستانة هي روسيا وإيران وتركيا لذلك يجب أن تكون التصريحات من هذا القبيل عبر الإعلان المشترك”.

وكانت الخارجية الأمريكية أكدت أمس أنها لم تتلق دعوة رسمية للمشاركة في محادثات أستانة.

يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن في ختام الاجتماع الثلاثي الذي ضم أيضا نظيريه الإيراني محمد جواد ظريف والتركي جاويش أوغلو في العشرين من الشهر الماضي أن روسيا وإيران وتركيا متفقة على التسوية السياسية للأزمة في سورية مع الاستمرار في محاربة تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة الإرهابيين مشيرا إلى أن البلدان الثلاثة توصلت كنتيجة للاجتماع الى بيان مشترك يتضمن اجراءات سياسية لتسوية الأزمة في سورية ويؤكد على سيادة ووحدة أراضى الجمهورية العربية السورية واحترام التنوع الذى تتمتع به البلاد.

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