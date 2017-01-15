بوغدانوف يبحث مع حداد التحضيرات لمحادثات أستانة

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اليوم مع سفير سورية لدى روسيا الدكتور رياض حداد التحضيرات الجارية لمحادثات أستانة حول تسوية الأزمة في سورية المقرر إجراؤها في ال 23 من الشهر الجاري.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن “الجانبين تبادلا خلال الحديث الآراء بشأن الوضع في سورية وأعربا عن رضاهما عن حقيقة ان وقف الأعمال القتالية سيخلق الفرصة اللازمة لتخفيف الوضع الإنساني في سورية والدفع بالجهود للتوصل إلى الحل السياسي بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

وكان بوغدانوف ورئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى الخارجية الروسية سيرغى فيرشينين بحثا أمس مع مساعد وزير الخارجية الإيرانى حسين جابرى أنصارى ونائب وزير خارجية النظام التركي سيدات أونال التحضيرات لمحادثات استانة واتفقوا على ان من شأنها ضمان وقف دائم ومستدام للأعمال القتالية فى سورية ومواصلة محاربة التنظيمات الارهابية المدرجة في القائمة الاممية للتنظيمات الإرهابية إضافة إلى إعطاء الزخم اللازم لعملية التسوية السياسية للأزمة في سورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2254 ومقررات المجموعة الدولية لدعم سورية.

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