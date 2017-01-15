لجيش السوري يحرز تقدماً ملحوظاً في بلدة عين الخضرة في منطقة وادي بردى في منطقة بريف دمشق ويسيطر على 80% من مساحة البلدة.

15 يناير, 2017 - 4:05 مساءً
15 يناير, 2017
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