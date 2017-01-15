مصادر عسكرية في دير الزور: الجيش السوري يقضي على مجموعتين لتنظيم “داعش” الإرهابي في محيط جبل الثردة

15 يناير, 2017 - 4:23 مساءً
15 يناير, 2017
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