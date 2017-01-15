جنبلاط أبرق إلى رئيس الإمارات مستنكرا تفجير أفغانستان

أبرق رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط الى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مستنكرا “استهداف مقر دار الضيافة لوالي قندهار في أفغانستان بتفجير إرهابي أثناء قيام البعثة الديبلوماسية الإماراتية بمهمة إنسانية، مما أدى إلى استشهاد عدد من مسؤولي بعثة الإغاثة والمواطنين الأبرياء”.

وقال جنبلاط في بيان أصدرته مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي: “تدل هذه الحادثة، رغم مأساويتها، على الدور الإيجابي الذي تلعبه الامارات على المستوى الإنساني في دعم الشعوب التي تعاني من مصاعب كبرى على المستوى الإجتماعي والإنمائي والتربوي”.

وتقدم من أسر الشهداء ومن الشعب الإماراتي بالتعازي والمواساة.

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