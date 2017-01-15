المرعبي: آمال اللبنانيين كبيرة على العهد الجديد

-رأى رئيس “تيار القرار اللبناني” الوزير السابق طلال المرعبي أن “آمال اللبنانيين كبيرة على العهد الجديد، والخطوات التي قام بها رئيس الجمهورية ميشال عون في زيارته للسعودية وقطر تؤكد مرحلة جديدة من الانفتاح السياسي وترسيخ العلاقات العربية وخصوصا مع السعودية، التي لم تتخل عن لبنان يوما، ونتمنى ان تشمل الزيارات باقي الدول العربية الصديقة حتى يعود لبنان الى مركزه الطبيعي المحوري”.