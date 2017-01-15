المرعبي: آمال اللبنانيين كبيرة على العهد الجديد

-رأى رئيس “تيار القرار اللبناني” الوزير السابق طلال المرعبي أن “آمال اللبنانيين كبيرة على العهد الجديد، والخطوات التي قام بها رئيس الجمهورية ميشال عون في زيارته للسعودية وقطر تؤكد مرحلة جديدة من الانفتاح السياسي وترسيخ العلاقات العربية وخصوصا مع السعودية، التي لم تتخل عن لبنان يوما، ونتمنى ان تشمل الزيارات باقي الدول العربية الصديقة حتى يعود لبنان الى مركزه الطبيعي المحوري”.
وخلال ترؤسه اجتماع الهيئة التنفيذية للتيار، اعتبر المرعبي ان “التحضيرات التي باشر بها رئيس الحكومة سعد الحريري لاستقبال السعوديين والعرب من شأنها ان تضخ دما جديدا في الشريان السياحي والاقتصادي للبنان” ورفض “عودة نغمة الحديث عن قانون الستين”، طالباً بـ”إقرار الموازنة بعد انقطاع دام سنوات وبإيلاء عكار الاهتمام”.
ودعا الى “إنشاء منطقة اقتصادية في عكار لأن المنطقة مؤهلة للتطوير الاقتصادي والصناعي، وإعطاء عكار حصة من بلوكات النفط وتخصيص اموالها لانماء منطقة عكار والشمال”.
ودعا الى “إنشاء منطقة اقتصادية في عكار لأن المنطقة مؤهلة للتطوير الاقتصادي والصناعي، وإعطاء عكار حصة من بلوكات النفط وتخصيص اموالها لانماء منطقة عكار والشمال”.