طائرتان “اسرائيليتان” تنفذان طلعات استكشافية بالقطاع الشرقي

أفاد ت المصادر في حاصبيا ان طائرتين اسرائيليتين من طراز “أف 16” تنفذان طلعات استكشافية في سماء القطاع الشرقي

وبخاصة فوق مرجعيون والنبطية وصولا حتى سماء اقليم التفاح، تاركة خلفهما سحب من الدخان الابيض .

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