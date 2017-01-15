مطر:رئيس جمهوريتنا أب للجميع

رأى رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر، ان “للبنان رئيس للجمهورية نحبه ونجله، وهو أب لجميع اللبنانيين، ويريد لوطنه أن يسير الى الأمام بعز وفرح وسلام”.

وفي عظة له خلال ترؤسه القداس الالهي بمناسبة البناء الجديد في المريجة – الليلكي الذي بنته بلدية تحويطة الغدير بالتعاون مع مطرانية بيروت للموارنة، عبر مطر عن فرحه، متوجها الى البلدية بالقول “أنتم آمنتم بالعيش المشترك، لا بإيمان مجرد بل بإيمان فعلي، عندما قررتم ما قررتم ليفرح الكثيرون والجميع من أهلنا وكلنا واحد، هذا فعل إيمان ونحن اليوم على باب مرحلة جديدة من عمر لبنان، نتمنى أن نقطف فيها ثمار كل أتعاب وأحزان ودماء وخلافات الماضي، وأن نجير كل ذلك من أجل مستقبل أبنائنا بالوطن العزيز الكريم”، مضيفا “تعالوا نضع أيدينا بعضا ببعض لنظهر وجه لبنان الحقيقي للعالم كله، لبنان الموحد على الحب والذي يمضي الى الأمام، لبنان العيش المشترك الحر الكريم”.

واكد مطر ان “الفقراء يجب أن يكونوا على الدوام محط انتباهنا واهتماماتنا حتى نكون كلنا واحد بالمسيح ونساعد بعضنا البعض”.