حمود التقى وفودا من إيران وصيدا وطرابلس

استقبل رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود في مكتبه، وفدا إيرانيا برئاسة الشيخ شهيدي معاون السيد علي الخامنئي في سوريا العلامة السيد الطبطبائي، سلمه دعوة لحضور مؤتمرين الأول عن “دور العلماء بين ترسيخ الأخوة وتوحيد الكلمة”، والثاني عن “وحدة الرسالات السماوية: دورها في السلام العالمي”.

كذلك استقبل حمود مدير مستشفى الهمشري في صيدا الدكتور رياض أبو العينين يرافقه الدكتور عماد الحلاق ورجل الأعمال احمد الحلاق، وناقشوا الأوضاع الصحية للشعب الفلسطيني ودور جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في إغاثة أصحاب الحاجات الصحية، كما تحدث أبو العينين عن مؤتمر فتح الأخير ومشاركته فيه وجولته في فلسطين المحتلة.

كما استقبل وفدا من طرابلس ضم الدكتورين عفيف الخطيب ومحمود محمد علي، وكان حوار حول “قضايا ثقافية وتاريخية بخاصة حول ضرورة الاهتمام بالآثار القيمة التي تحفظ تاريخنا وتحفز الأمة إلى مستقبل أفضل”، بحسب بيان للمكتب الاعلامي لحمود.

واتصل بممثل حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في لبنان علي بركة للتعزية بعمه، كما زار الشيخ احمد الزين مطمئنا إلى صحته.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

