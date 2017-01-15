رئيس الأركان السعودي: الرياض شريكة فاعلة في الحملة الدولية ضد داعش في سوريا

15 يناير, 2017 - 6:14 مساءً
15 يناير, 2017
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