“داعش” يختطف طاقم ديني بأفغانستان

أعلنت السلطات الأفغانية أن تنظيم “داعش” اختطف، الأحد 13 معلما من مدرسة دينية في ولاية ننغرهار شرق أفغانستان.

وأشار بيان صادر عن حاكم ننغرهار إلى أن “مسلحين موالين لتنظيم داعش الإرهابي أقدموا، في الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم، على اقتحام مدرسة دينية تدعى شبوله وخطفوا عددا من رجال الدين وحفظة القرآن الكريم”.

وأوضح البيان أن عملية الخطف تمت أثناء إشراف الأساتذة على الامتحانات في المدرسة.

ووفقاً للمسؤولين في ننغرهار، فقد قام المتطرفون بنقل الرهائن إلى منطقة “نري أوبه”، وقد بدأت القوات الأمنية عمليات من أجل تحريرهم.

وكانت سلطات الولايات أعلنت السبت، أن تنظيم “داعش” أضرم النار في أكثر من 60 منزلا للمدنيين، كان سكانها قد أخلوها بسبب تهديدات المتشددين، وذلك في منطقة كوت في ننغرهار.

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