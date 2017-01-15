وحدة حزب الله الجديدة في الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي يقيم وحدة “القوة الحمراء” التي ستتألف من عناصر في الاحتياط لتدريب الجنود على القتال ضد عناصر حزب الله وحماس، في إطار خطة لتحسين التدريبات في جيش الاحتلال.

أشارت صحيفة هآرتس إلى أن الجيش الإسرائيلي أقام سرايا تحاكي حزب الله وحماس خلال تدريب الجنود في قواعدهم وستسمى “القوة الحمراء”، ومن بين التجهيز لهذه السرايا سيشتري الجيش لصالحها عبوات ناسفة، وبدلات لحزب الله وبنادق قناصة.

وأوضحت الصحيفة أنه في إطار التدريبات التي أجراها الجيش الإسرائيلي في السنوات الأخيرة بنى في قواعد التدريبات أنفاقاً قتالية وكثّف من تنفيذ التدريبات في القرى والمدن.

كما لفتت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي سيقيم هذه السرايا في كل فرقة وستكون مؤلفة من عناصر احتياط.

ووفقاً لكلام ضابط في سلاح البر سيخضع عناصر الاحتياط لتأهيل من أجل التعرف على حزب الله والقتال مثل حزب الله.

الضابط أشار إلى أنه “إذا استمرينا في التدريبات في التلال المفتوحة في تساليم (قاعدة التدريبات البرية في النقب) فإننا في مشكلة، يجب أن نلائم تدريباتنا مع العدو والقيام بجهود كبيرة في مناطق التدريبات”.

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